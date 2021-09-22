Приштина, Сербия, 23 сентября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Сербская жандармерия установила посты наблюдения на границе 22 сентября — на третий день после установления правительством Косово запрета на использование сербских номеров на территории республики в рамках политики взаимности в отношениях с Сербией.

Srđan Popović Сербская жандармерия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, произошедшее вызвало беспокойство у косовских спецназовцев.

Напомним, сербы уже три дня блокируют КПП в Яринье и Берняке в ответ на запрет на использование сербских номеров, однако ситуация остается спокойной. США и ЕС призвали стороны к снижению напряженности и отказу от односторонних шагов.