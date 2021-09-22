Архангельск, 23 сентября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, проживающих в Архангельской области, освободят от уплаты транспортного налога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Ветераны боевых действий

«Одно транспортное средство мощностью до 160 лошадиных сил теперь будет полностью освобождено от транспортного налога. Если брать ставку налога и максимальное количество лошадиных сил, то мы получим 8 тысяч рублей, от уплаты которых освобождаются ветераны боевых действий», — пояснил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергей Свиридов.

В соответствии с законопроектом ветеран боевых действий в праве самостоятельно обратиться в налоговый орган для предоставления налоговой льготы по транспортному налогу. Если он этого не сделал, то налоговая льгота предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом.