Монреаль, Канада, 22 сентября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Авторы Marvel's Guardians of the Galaxy («Стражи галактики») выложили в сеть новые скриншоты игры. Публикация была размещена 22 сентября на twitter-странице проекта.

Цитата из к/ф «Стражи галактика». реж . Джеймс Ганн. 2013. США Дракс

Ранее разработчики отметили, что геймеры смогут получить различные косметические улучшения, в том числе скины (образы) персонажей. На скриншотах поклонники комиксов, в частности, могут видеть скин Дракса. Основой для него послужил образ героя, который Дэйв Батиста создал в фильмах Marvel.

https://twitter.com/GOTGTheGame/status/1440665463969628160

Напомним, релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Игра выйдет на ПК, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Разработкой занимается студия Eidos Montreal, в качестве издателя выступит компания Square Enix.