Алексей Соколов, 23 сентября 2021, 03:20 — REGNUM Два бывших президента-республиканца США, Джордж Буш и Дональд Трамп, заняли разные стороны в партийной борьбе по поводу изгнания республиканки Лиз Чейни из Конгресса.

Томас Ховенден. Ломая семейные связи
Томас Ховенден. Ломая семейные связи

43-й президент США Буш объявил, что начнет кампанию по сбору средств для Чейни 18 октября в Далласе.

Чейни является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни, который служил при Буше во время его двух сроков (2001−2009) в Белом доме.

Поддерживая Чейни, Буш становится противником Трампа, который развернул полномасштабную судебную кампанию, чтобы победить республиканку, которая хочет в следующем году баллотироваться на четвертый двухлетний срок и представлять в палате представителей весь штат Вайоминг.

Ранее однопартийцы Чейни разгневались из-за того, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур». Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Нам не нужны политические династии — семья Бушей в правительстве, Клинтоны в правительстве, Чейни в правительстве — нам нужен кто-то, кто будет представлять народ, а не удерживать одни и те же семьи у власти на протяжении многих поколений. Мы — республика, а не монархия, и мы боролись за то, чтобы нами не управляли короли и королевы», — пишет votesmatter.

Дика Чейни
Дика Чейни
Image from the U.S. Air Force website, but likely made by office of the President

«Я все еще пытаюсь понять, что Лиз сделала для народа, находясь в Конгрессе. Она много раз голосовала с демократами и боролась только за то, чтобы развивать свою политическую карьеру. Ей просто нужно сменить партию и заняться делом. Даже Меган Маккейн, которая ненавидит Трампа, презирает ее», — отмечает bbmiller.

«Мы НЕ должны нанимать родственников политиков в государственные учреждения или позволять им занимать государственные должности», — уверен Sapo.

«Я живу в Вайоминге. Это страна Трампа. Мы не будем за нее голосовать. Буши превратились в носорогов. Я голосовал за Бушей один раз, но больше за них голосовать не буду», — комментирует scottbates.

«Семья Бушей все еще расстроена из-за дебатов на республиканских праймериз, где Трамп обошел других кандидатов. Они должны забыть об этом ради блага страны, но вместо этого они вступили в союз с демократами, чтобы бороться против Трампа», — вспоминает Reg09.

«Ваш комментарий вселяет в меня уверенность, что еще существуют чистокровные американцы с красной кровью. Семья Бушей потеряла связь с Америкой и больше не должна иметь никакого отношения к Республиканской партии. Буши стали мягкими и идут на компромисс с американскими ценностями — которые они больше не представляют», — отвечает maxrightwinger.

«Республиканская партия штата Вайоминг четко заявила, что они НЕ будут поддерживать Чейни на будущих выборах, и жители штата ясно дали понять, что они хотят, чтобы она ушла. Семья Бушей и другие могут собирать сколько угодно средств, но ей это не поможет», — объясняет agbjr57.

«Именно так. Вы можете собрать все деньги в мире, но если ваши избиратели презирают вас, эти деньги ничего вам не дадут. Вы всё равно проиграете», — отмечает foreverfree402.

«Сострадательный консерватизм не привел нас никуда, но сделал беднее. Мы потратили триллионы долларов, пытаясь создать демократию для других, в то время как наша собственная безопасность, экономика и свободы отошли на второй план. С приходом Трампа к власти граница стала относительно безопасной, а наша экономика процветала. У нас была самая низкая безработица за все пятьдесят семь лет моей жизни. Но, к сожалению, слишком много американцев голосуют не на основе результатов, а на основе восприятия», — расстраивается KevinGTurner.

Лиз Чейни
Лиз Чейни
US House Office of Photography

«Люди голосуют на эмоциях, что является ужасным выбором. Я голосую на основе политики и результатов, все остальное для меня не имеет значения. Меня не волнует, что Трамп самый мерзкий человек на земле, если он добивается хороших результатов, я отдам ему свой голос!» — комментирует Doublebarrel12724.

«Вот почему людям нравится Трамп — вместо того чтобы поддерживать безпринципных политиков, чьей главной целью является сохранение собственной власти, он попытался сделать что-то для народа», — подчеркивает Ck_in_la.

Напомним, что ранее Чейни согласилась стать заместителем председателя комитета, занимающегося расследованием беспорядков 6 января. Республиканцы всеми силами препятствовали созданию данной комиссии, которую пытались собрать демократы, чтобы найти якобы готовивших восстание в Капитолии сторонников Трампа.