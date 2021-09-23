23 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 03:20 — REGNUM Два бывших президента-республиканца США, Джордж Буш и Дональд Трамп, заняли разные стороны в партийной борьбе по поводу изгнания республиканки Лиз Чейни из Конгресса.

Томас Ховенден. Ломая семейные связи

43-й президент США Буш объявил, что начнет кампанию по сбору средств для Чейни 18 октября в Далласе.

Чейни является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни, который служил при Буше во время его двух сроков (2001−2009) в Белом доме.

Поддерживая Чейни, Буш становится противником Трампа, который развернул полномасштабную судебную кампанию, чтобы победить республиканку, которая хочет в следующем году баллотироваться на четвертый двухлетний срок и представлять в палате представителей весь штат Вайоминг.

Ранее однопартийцы Чейни разгневались из-за того, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур». Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Нам не нужны политические династии — семья Бушей в правительстве, Клинтоны в правительстве, Чейни в правительстве — нам нужен кто-то, кто будет представлять народ, а не удерживать одни и те же семьи у власти на протяжении многих поколений. Мы — республика, а не монархия, и мы боролись за то, чтобы нами не управляли короли и королевы», — пишет votesmatter.

Дика Чейни Image from the U.S. Air Force website, but likely made by office of the President

«Я все еще пытаюсь понять, что Лиз сделала для народа, находясь в Конгрессе. Она много раз голосовала с демократами и боролась только за то, чтобы развивать свою политическую карьеру. Ей просто нужно сменить партию и заняться делом. Даже Меган Маккейн, которая ненавидит Трампа, презирает ее», — отмечает bbmiller.

«Мы НЕ должны нанимать родственников политиков в государственные учреждения или позволять им занимать государственные должности», — уверен Sapo.

«Я живу в Вайоминге. Это страна Трампа. Мы не будем за нее голосовать. Буши превратились в носорогов. Я голосовал за Бушей один раз, но больше за них голосовать не буду», — комментирует scottbates.

«Семья Бушей все еще расстроена из-за дебатов на республиканских праймериз, где Трамп обошел других кандидатов. Они должны забыть об этом ради блага страны, но вместо этого они вступили в союз с демократами, чтобы бороться против Трампа», — вспоминает Reg09.

«Ваш комментарий вселяет в меня уверенность, что еще существуют чистокровные американцы с красной кровью. Семья Бушей потеряла связь с Америкой и больше не должна иметь никакого отношения к Республиканской партии. Буши стали мягкими и идут на компромисс с американскими ценностями — которые они больше не представляют», — отвечает maxrightwinger.

«Республиканская партия штата Вайоминг четко заявила, что они НЕ будут поддерживать Чейни на будущих выборах, и жители штата ясно дали понять, что они хотят, чтобы она ушла. Семья Бушей и другие могут собирать сколько угодно средств, но ей это не поможет», — объясняет agbjr57.

«Именно так. Вы можете собрать все деньги в мире, но если ваши избиратели презирают вас, эти деньги ничего вам не дадут. Вы всё равно проиграете», — отмечает foreverfree402.

«Сострадательный консерватизм не привел нас никуда, но сделал беднее. Мы потратили триллионы долларов, пытаясь создать демократию для других, в то время как наша собственная безопасность, экономика и свободы отошли на второй план. С приходом Трампа к власти граница стала относительно безопасной, а наша экономика процветала. У нас была самая низкая безработица за все пятьдесят семь лет моей жизни. Но, к сожалению, слишком много американцев голосуют не на основе результатов, а на основе восприятия», — расстраивается KevinGTurner.

Лиз Чейни US House Office of Photography

«Люди голосуют на эмоциях, что является ужасным выбором. Я голосую на основе политики и результатов, все остальное для меня не имеет значения. Меня не волнует, что Трамп самый мерзкий человек на земле, если он добивается хороших результатов, я отдам ему свой голос!» — комментирует Doublebarrel12724.

«Вот почему людям нравится Трамп — вместо того чтобы поддерживать безпринципных политиков, чьей главной целью является сохранение собственной власти, он попытался сделать что-то для народа», — подчеркивает Ck_in_la.

Напомним, что ранее Чейни согласилась стать заместителем председателя комитета, занимающегося расследованием беспорядков 6 января. Республиканцы всеми силами препятствовали созданию данной комиссии, которую пытались собрать демократы, чтобы найти якобы готовивших восстание в Капитолии сторонников Трампа.