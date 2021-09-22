Мурманск, 22 сентября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Мурманские власти разработают программу сопровождения инвалидов при трудоустройстве. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В настоящее время регион на конкурсной основе предоставляет работодателям гранты на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году уже выплачено 3 млн рублей на создание 30 рабочих мест. Однако этого, по мнению губернатора Андрея Чибиса, недостаточно.

«Прошу подготовить и утвердить подход, когда мы компенсируем работодателям по соответствующим критериям деньги по результатам оборудования рабочего места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы это был не конкурс, а так, чтобы работодатель создал условия для работы инвалидам и получил специальную компенсацию. Тогда у них появится реальная мотивация», — заявил Чибис на заседании правительства.

Всего в Мурманской области проживают чуть более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, или 4,2% от общей численности населения. В настоящее время порядка 58% социально значимых объектов в регионе доступны для граждан с инвалидностью. В области действуют 30 учреждений системы социального обслуживания и поддержки. Ежегодно проходят реабилитацию 6,5 тысяч инвалидов.