Тирана, 22 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В Албании 22 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 5544 пациентов выявили 820 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 1075 пациентов.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 165 096 случаев заражения коронавирусом, 150 012 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2601 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 483, из них около пяти тысяч приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 223 пациента, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании, тем не менее, выглядит достаточно благополучно.