Кэри, США, 22 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Глава компании Epic Games Тим Суини уличил Apple во лжи, напомнив о словах IT-гиганта по поводу возможности возврата игры Fortnite в магазин App Store. Публикацию он разместил 22 сентября на своей twitter-странице.

Epic Games Fortnite

«Вчера поздно вечером Apple сообщила Epic, что Fortnite будет занесена в черный список экосистемы Apple до тех пор, пока не будут рассмотрены все судебные апелляции», — написал Суини, отметив, что судебная тяжба может растянуться на пять лет.

Основатель Epic Games напомнил, что на протяжении года, пока шли заседания в первой судебной инстанции, IT-гигант заявлял «миру, суду и прессе», что готов вернуть разработчика Fortnite в App Store, если компания согласиться играть по его правилам. Он обратил внимание, что после того, как Epic Games дала такое согласие, Apple отказалась от своих слов, в очередной раз злоупотребив «своей монопольной властью над миллиардом пользователей».

https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1440711578819567616

https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1440711467888615424

Напомним, ранее суд вынес решение по делу Apple и Epic Games. Судья Гонсалес Роджерс частично удовлетворила требования истца, при этом в большинстве вопросов встав на сторону Apple. Многие эксперты отметили, что ни одна из сторон не одержала решающую победу. Epic Games уже подала апелляцию на решение суда.