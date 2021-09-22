Киев, , 23:35 — REGNUM Киев начал диалог с Конгрессом и администрацией США с целью получить регулярную финансовую поддержку на уровне $1 млрд в год, заявил 22 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина

По его словам, для американского финансирования Украины «есть все предпосылки».

«Я уже начал диалог с Конгрессом и администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в Нью-Йорке.

По мнению украинского министра, большая часть этой суммы должна идти на военную сферу.

«Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год — это «клуб избранных». Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением», — пояснил Кулеба.

Читайте ранее в этом сюжете: Опять? В Киеве вновь рассказали о применении «Железного купола» в Донбассе