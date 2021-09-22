Минск, , 23:31 — REGNUM Александр Лукашенко 22 сентября подписал указ о награждении мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» белорусского ордена Франциска Скорины. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Брестская крепость

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«Государственное учреждение отмечено наградой за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи, а также в связи с 50-летием со дня основания мемориального комплекса», — сказано в официальном комментарии.

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Напомним, накануне, в время и после президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко щедро раздавал ордена и медали постсоветской республики, а также генеральские погоны. Реагируя на жестокость подавления массовых ненасильственных протестов граждан Белоруссии, возмущённых фальсификацией президентских выборов и государственным терроризмом, многие награждённые отказались от наград. В частности, орден Скорины в знак протеста вернул народный артист СССР, артист мира (ЮНЕСКО) Владимир Спиваков.

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Орден Скорины в капитуле постсоветской Белоруссии является высшей наградой гражданских лиц. Александр Лукашенко награждал этим орденом таких деятелей, как Филипп Киркоров, Юрий Башмет, Юрий Антонов, Владимир Гостюхин и другие.

Александр Лукашенко уверен, что родившийся на территории нынешней Белоруссии и трудившийся за рубежом печатник Франциск Скорина в XVI веке «жил и творил в Питере». Об этом он заявил публично с трибуны «Всебелорусского народного собрания» своих сторонников, призвав их не стесняться и гордиться этим фейковым «фактом», давшим начало мему «Скорина Питерский».