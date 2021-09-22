Москва, 22 сентября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Рост цен производителей промышленных товаров в России в 2021 году обусловлен резким подорожанием аналогичной продукции на мировых рынках. Об этом говорится в распространенном 22 сентября комментарии департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России.

ИА REGNUM Инфляция

«Высокий рост цен связан с эффектом так называемого «импорта инфляции» — резкого удорожания аналогичной продукции на мировых рынках в условиях, когда цены на значительном числе внутренних товарных сырьевых рынков привязаны так или иначе к мировым ценам», — заявляют в министерстве.

В свою очередь рост мировых цен на сырьевые товары, наблюдающийся с конца 2020 года, связан с недооценённым производителями быстрым ростом спроса, который был дополнительно простимулирован антикризисными мерами в различных странах, указывают в Минпромторге.

Читайте также:Промпроизводство в России в августе превысило допандемический уровень

Отмечается, что дополнительными факторами послужили масштабное монетарное стимулирование ключевых экономик мира в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19, а также разбалансированность отдельных рынков из-за различных специфических факторов.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что цены российских производителей промышленных товаров с начала года выросли на 24,8%. В том числе в августе рост цен составил 1,5% по сравнению с июлем, а в годовом выражении — 28,6%.

Читайте подробнее:Росстат оценил рост цен промпроизводителей в августе