Вашингтон, 22 сентября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Игроки Valheim больше не смогут поднимать персонажу уровень владения оружием, нанося удары по деревьям и камням. Об этом 22 сентября сообщает портал GamesRadar.

Цитата из к/ф «Викинг». реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Правящий род в раздоре

Возможность исчезла из игры с релизом большого обновления Hearth and Home. Таким образом, теперь улучшать соответствующие навыки персонажи смогут лишь в бою в реальными противниками. Отметим, что студия Iron Gate не упомянула о нововведении в описании к патчу.

Напомним, Valheim представляет собой симулятор выживания в открытом мире, в основу игры легли скандинавская мифология и культура викингов. Релиз игры в формате раннего доступа состоялся 2 февраля 2021 года.