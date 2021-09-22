Вашингтон, 22 сентября 2021, 23:21 — REGNUM Пентагон организовал региональный центр по исследованиям арктической безопасности, сообщает 22 сентября военное ведомство США.
Центр по исследованиям арктической безопасности возглавит отставной генерал ВВС Рэнди Ки.
«Рэнди Ки, генерал ВВС США в отставке, вступает в должность старшего советникам по делам безопасности в Арктике с тем, чтобы помочь с основанием Центра по исследованиям арктической безопасности, — шестого по счету регионального центра министерства обороны», — указано в сообщении Пентагона.
Кроме того, указано, что новый Центр должен будет работать со странами-сателлитами США чтобы обеспечить Вашингтону и «всем арктическим странам» «порядок, основанный на правилах».
Стоит отметить, что ранее Рэнди Ки возглавлял комиссию США по арктическим исследованиям и центр по Арктике в министерстве внутренней безопасности США.
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