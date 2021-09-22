Варшава, 22 сентября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Новая версия многопользовательской игры игры World War 3 будет доступна участвующим в тестах геймерам с 30 сентября по 4 октября 2021 года. Об этом 22 сентября сообщает портал DSOGaming.

Игра

Доступ к переработанной World War 3 в рамках тестирования Veteran Alpha Test получат люди, купившие раннюю версию игры. Тесты начнутся 30 сентября 2021, в 15:00 по московскому времени и завершатся 4 октября, также в 15:00. Разработчики выложили в сеть новый трейлер.

World War 3 представляет собой многопользовательский тактический шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица на военную тематику. Реализацией проекта занимается польская студия The Farm 51 (Chernobylite). Релиз ранней версии игры состоялся 19 октября 2018 года.