Пекин, 22 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Расходы правительства Китая на развитие услуг облачной инфраструктуры увеличены на 54% во втором квартале 2021 года, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна.

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Причиной такого решения властей назван высокий местный спрос. Кроме того, отмечено, что цифровизация, искусственный интеллект и компьютерные отрасли остаются важной компонентой повестки дня корпораций и правительства Китая.

Расходы госбюджета Китая на услуги облачной инфраструктуры за этот период составят $6,6 млрд.