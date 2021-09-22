Архангельск, 22 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В Архангельске во вдоре дома под колеса иномарки попал пятилетний мальчик. Ребенка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в местную больницу.

Мвд.рф Осторожно дети

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД, ЧП произошло днем 21 сентября. 28-летняя женщина, находясь за рулем иномарки, сбила ребенка в тот момент, когда он выбежал из подъезда на проезжую часть. О скорости, с которой ехал автомобиль, управление не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Москве.