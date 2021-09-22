Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment выпустила очередное обновление игры Apex Legends в жанре «королевской битвы». Об этом 22 сентября сообщил портал DSOGaming.

Постер компьютерной игры Apex Legends

В описании патча разработчики отметили, что он исправляет ряд ошибок игры и повышает уровень стабильности её работы. Respawn Entertainment, в частности. исправила ошибку с анимацией и убрала эксплойт (уязвимость), из-за которого робот Патфайндер действовал в рукопашном бою более эффективно, чем хотели разработчики.

Ранее поклонники Apex Legends стали жаловаться в сети, что не могут подключиться к серверам игры и сталкиваются с проблемами во время игрового процесса. Разработчики сообщили, что для исправления ситуации им может понадобится несколько дней.