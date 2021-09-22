Сыктывкар, 22 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба объяснил рост заболеваемости ковидом в республике низкими темпами вакцинации.

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«Мы никак не можем понять, что если человек привитый заболевает, то он переносит болезнь легче и выздоравливает быстрее, и последствий [от перенесенного заболевания — ред.] у него меньше. Человек непривитый болеет тяжелее и дольше. Сегодня в республике привиты 246 994 человека. Ежедневный прирост привитых — 400−500 человек, это ниже российского уровня. Нам надо выходить на 2−3 тысячи, другого выхода у нас нет. Или мы будем пополнять списки больных и тяжело больных», — заявил глава республики.

Он отметил, что запас вакцины в республике составляет 152 тысяч доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 228 носителей коронавируса, 12 ковид-пациентов скончались.