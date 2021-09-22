Москва, 22 сентября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Промышленное производство в России в августе превысило допандемические показатели на 0,2%. Об этом говорится в опубликованном 22 сентября обзоре Минэкономразвития «О динамике промышленного производства».

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«Промышленное производство в августе 2021 года, по оценке, превысило допандемический уровень на 0,2%. По сравнению с августом 2020 года выпуск вырос на 4,7% в годовом выражении (после 7,2% в июле 2021 года), к августу 2019 года — на 0,5% (1,1% в июле к июлю 2019 года)», — сообщает министерство.

В частности, в обрабатывающей промышленности допандемический уровень, по оценке Минэкономразвития, в августе был превышен на2,2%. Рост выпуска обрабатывающей промышленности к августу 2020 года составил3,1%, к августу 2019 года — 3,9%.

Отмечается, что основной вклад в рост внесли отрасли пищевой промышленности, химического комплекса, деревообрабатывающей промышленности, а также производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции.

В машиностроительной отрасли рост производства к уровню августа 2019 года составил6,7%, при этом относительно августа 2020 года отмечено незначительное снижение объемов выпуска — на0,3%.В нефтепереработке по итогам августа объём производства снизился относительно уровня августа 2019 года на3,4%, но относительно августа 2020 года сохраняется положительная динамика — рост на5,6%.

В Минэкономразвития отмечают, чтоотрицательный вклад в динамику промышленного производства по отношению к 2019 годупродолжает вносить добыча полезных ископаемых. Выпуск оказалсяниже уровня августа 2019 года на 4,8%. Как считают в министерстве, основным фактором, сдерживающим этот показатель, остаётся действие ограничений в нефтяной отрасли в рамках соглашения ОПЕК+.

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