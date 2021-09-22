Курск, 22 сентября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. На территории Курской области началась миграция лосей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лось

В период миграции лоси могут выходить на оживленные трассы и в городские трассы. В Курской области в 2021 году в ДТП погибли три лося — в Железногорском, Рыльском и Фатежском районах.

За сбитое животное водитель должен возместить ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, — 80 тысяч рублей. Если сбитое животное увезти с места аварии, это расценивается как браконьерство и уголовно наказуемо.

В период миграции лоси могут проявлять агрессию, поэтому специалисты рекомендуют при встрече с животным не создавать лишнего шума, аккуратно отойти за дерево и подождать, пока лось уйдёт сам. Комитет природных ресурсов Курской области призвал водителей и охотников быть бдительными и соблюдать скоростной режим на дорогах, особенно ночью.