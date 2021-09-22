Петергоф, Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Администрация государственной Николаевской больницы в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на своём официальном сайте проинформировала о том, что с 23 сентября 2021 года «все отделения стационара будут перепрофилированы в инфекционные».

Nikhospital.ru Николаевская больница

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Таким образом, больница в очередной раз за время пандемии целиком перепрофилирована на лечение коронавирусной инфекции. Она проработала в штатном режиме всего лишь с 1 сентября.

Николаевская больница — ведущее лечебное учреждение Петродворцового района, оказывающее стационарную и амбулаторную помощь более 200 000 жителям Петродворцового района, Стрельна и Ломоносова, а так же гостям и жителям Санкт-Петербурга.

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Напомним, в Петербурге опять начала резко расти госпитализация пациентов с COVID-19. За последние сутки она увеличилась на 45%. В настоящее время в городе развернуто 5513 коек для таких больных, из них свободно менее 18%.