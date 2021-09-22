Будапешт, , 23:07 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «вмешался в распад Боснии и Герцеговины». Так член президиума БиГ от сербов Милорад Додик прокомментировал то, что Гутерриш принял члена президиума БиГ от хорватов Желько Комшича в Нью-Йорке и дал ему возможность выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Милорад Додик заявил об этом 22 сентября в Венгрии, где он находится с визитом вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Додик напомнил, что поездка Комшича в Нью-Йорк не была согласована в соответствии с процедурой.

Член президиума БиГ от сербов повторил свои прежние заявления о том, что Босния и Герцеговина — страна, которая не может нормально функционировать, что он не признает Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя, и что поведение международного сообщества несправедливо по отношению к Республике Сербской, передает телеканал Н1.

Напомним, что Желько Комшич находится с визитом в Нью-Йорке, где участвует в работе Генеральной ассамблеи ООН. Ранее Комшич заявил журналистам, что «БиГ будет существовать и с Додиком, и особенно без Додика».