Варшава, 22 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Работники скорой медицинской помощи после акций протеста заключили соглашение с министерством здравоохранения Польши, сообщает 22 сентября ИА Красная Весна.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Соглашение подписано в итоге трехсторонних переговоров между минздравом Польши, представителями протестующих медиков и их нанимателей.

«Соглашение подписано представителями Комитета протестующих и работодателей, тогда как со стороны Минздрава свою подпись под документом поставил глава команды переговорщиков — замминистра Вальдемар Краска», — рассказал польский министр здравоохранения Адам Недзельский.

Документом закрепляет право врачей скорой помощи на денежные надбавки за выезды к больным. С их учётом заработная плата этих медиков может достигать 12 тыс. злотых, что соответствует 2,5 тыс. евро.

Напомним, с 11 сентября в Варшаве продолжалась акция протеста медицинских работников. Несколько тысяч протестующих требовали увеличение расходов на здравоохранение до 8% ВВП и увеличения их заработной платы.