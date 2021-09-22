В Steam вышла демоверсия большой игры Harvest Days в духе Stardew Valley
Белвью, США, 22 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В сервисе Steam появилась демоверсия трёхмерной игры Harvest Days в жанре симулятора фермера. Информация была опубликована 22 сентября на странице проекта.
Harvest Days будет представлять собой игру-песочницу наподобие Stardew Valley. Особенностью проекта является то, что в отличие от игры геймдизайнера Эрика Бароне он предложит геймерам большой открытый мир. Отмечается, что пользователям Steam демоверсия Harvest Days будет доступна до 30 сентября 2021 года,
Для справки: созданием Harvest Days занимается студия Family Devs. Ожидается, что игра выйдет в Steam в формате раннего доступа во втором квартале 2022 года, а её полноценный релиз состоится в конце 2022-го.