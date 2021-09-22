Белвью, США, 22 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В сервисе Steam появилась демоверсия трёхмерной игры Harvest Days в жанре симулятора фермера. Информация была опубликована 22 сентября на странице проекта.

U.S. Air Force Фермер

Harvest Days будет представлять собой игру-песочницу наподобие Stardew Valley. Особенностью проекта является то, что в отличие от игры геймдизайнера Эрика Бароне он предложит геймерам большой открытый мир. Отмечается, что пользователям Steam демоверсия Harvest Days будет доступна до 30 сентября 2021 года, т. е. до окончания кампании, которую разработчики запустили на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Для справки: созданием Harvest Days занимается студия Family Devs. Ожидается, что игра выйдет в Steam в формате раннего доступа во втором квартале 2022 года, а её полноценный релиз состоится в конце 2022-го.