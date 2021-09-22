Стокгольм, 22 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 19. Данная информация была опубликована 22 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 809 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 147 879 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 911 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 104 072 человека старше 16 лет, вторую — 6 426 773.

По состоянию на 22 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 44 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.