Стокгольм, 22 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Нынешний политический климат в Швеции благоприятствует левым, что показывают опросы общественного мнения, но, по словам Яна Гийу, одного из самых известных социалистов Швеции, партия никогда не сможет серьезно конкурировать с социал-демократами на равных, если она не преодолеет кризис в области политики идентичности. Об этом он заявил 22 сентября в эфире телеканалу SVT.

Победа коммунизма неизбежна!

«Если бы я был членом «Левых», я бы сказал, что мы должны выбросить из партии всех, кто бегает и орет про цвет кожи», — отметил журналист.

Известный писатель и журналист Ян Гийу находится в авангарде левых сил в Швеции с 1968 года, когда он присоединился к Коммунистической партии Швеции. Сегодня писатель и журналист, которого ранее исключили из партии, называет себя независимым социалистом. По его мнению, шведские «Левые» столкнулись с кризисом идентичности после пропала коммунистического эксперимента в мире.

«Социал-демократы превратились в правую партию, в то время как Левые все же идеологически немного отошли вправо от модели социал-демократии 1968 года. Но Левые никогда не смогут стать большой социал-демократической партией, потому что они просто слишком смешны для этого», — объяснил Гийу.