Вашингтон, 22 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Xbox тестирует новую функцию, которая позволит владельцам консолей Series X/S вернуть аватары, которые они использовали ещё на консолях Xbox 360. Об этом 22 сентября на своей twitter-странице сообщила главный инженер Xbox Иден Мари.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

В тестах могут принять участие члены программы Alpha Skip Ahead. Мари отметила, что для того, чтобы получить доступ к функции им, возможно, придётся перезагрузить консоль. После этого в их панели интерфейса должна появиться соответствующая опция.

https://twitter.com/neonepiphany/status/1440430614671347712

В августе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Xbox оперативно решила проблему с неправильным отображением иконок старых видеоигр, которые вышли на Xbox 360. Иден Мари тогда обратила внимание на жалобу видеопродюсера и редактораГабриэля Роланда.