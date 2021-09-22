Стокгольм, 22 сентября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В течение 20 лет Анас Халифа был одним из самых влиятельных проповедников-салафитов в Швеции. Однако сегодня он называет салафизм, фундаменталистскую форму ислама, раковой опухолью, мировоззрением, которое быстро распространяется среди шведской молодежи. Своим мнением он поделился 22 сентября в студии телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Они (салафиты — прим. ИА REGNUM) сеют ненависть к христианам и евреям, сильные предубеждения в отношении других групп. Их основное послание — это ненависть», — заявил Халифа.

По его словам, салафизм — это устойчивое религиозное движение с несколькими популярными проповедниками, которые прямо или косвенно влияют на многих мусульман в Швеции. Как заметил Халифа, представители этого радикального течения ислама есть практически в каждой мечети Швеции.

«Они везде в сети, у них сотни тысяч подписчиков. Я, наверное, единственный не-салафит, у которого 60−70 тысяч подписчиков», — добавил проповедник.