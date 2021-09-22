Кольчугино, Владимирская область, 22 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области Кольчугинский городской суд вынес приговор местной жительнице за избиение её восьмимесячного сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

В ноябре 2020 года подсудимая, находясь в нетрезвом виде у знакомой в деревне Новофроловское, избила своего сына, которому на тот момент было восемь месяце. Причиной стало раздражение матери из-за плача ребёнка.

Младенец получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, гематому в лобно-височно-теменной области, множественные кровоподтеки на голове и теле.

Женщину признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего». Суд приговорил её с четырём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.