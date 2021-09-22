Курган, 22 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зафиксированы в Кургане, сообщает 22 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 117 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 22 сентября выявлено 32 519 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 22 сентября вылечились 29 090 человека, скончались 682 пациента с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).