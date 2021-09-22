Псков, 22 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Из-за случаев заболевания COVID-19 в Псковской области закрыто 86 классов в 43 школах, на дистанционное обучение переведены 1738 учащихся, сообщили 22 сентября в областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс

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В дошкольных учреждениях на карантине по коронавирусу находятся 34 группы в 23 детсадах.

Из-за случаев ОРВИ, закрыт 71 класс в 13 школах, а также полностью закрыт на карантин МБОУ «Пустошкинский центр образования». В детских садах из-за ОРВИ закрыто пять групп в трех учреждениях.

«Мы видим, что стремительного роста распространения коронавируса в школах в данный момент нет и ситуация находится под контролем. Однако всё равно необходимо постоянное внимание со стороны всех участников образовательного процесса, строгое соблюдение всех рекомендаций Роспотрбенадзора и санитарных норм», — отметил и.о. председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Добавим, за 21 сентября на Псковщине выявлено 132 новых случая коронавирусной инфекции, выздоровели 103 человека, скончались от ковида четыре человека.