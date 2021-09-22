Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в США, написала 22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Сергей Лавров

Захарова «Сергей Лавров прибыл в [город] Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

Российский дипломат уточнила, что в аэропорту у трапа главу МИД РФ встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред РФ при ООН Василий Небензя.