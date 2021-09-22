Токио, 22 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Nintendo сообщила новую информацию о предстоящей игре Metroid Dread. Статья была опубликована 22 сентября на сайте компании.

Nintendo Metroid Dread

Авторы игры, в частности, рассказали о новых районах планеты ZDR, которые смогут исследовать геймеры, а также о целях, которые преследует охотница за головами Самус Аран (главная героиня Metroid Dread). Перед персонажем, в частности, будет стоять задача подтвердить информацию о том, что смертоносный паразит X, способный имитировать другие организмы, всё ещё жив.

Героине также нужно будет выяснить, что случилось с партией исследовательских роботов EMMI, которых послали на планету с той же целью. Авторы публикации сопроводили её множеством скриншотов из игры.

https://twitter.com/Switch_Releases/status/1440670636175609856

Напомним, релиз Metroid Dread состоится 8 октября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Разработкой игры занимаются студии MercurySteam и Nintendo EPD.