Тюмень, 22 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 223 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 220 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 сентября коронавирусом заразились 59 909 человек, выздоровели 52 324 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 22 сентября в регионе скончались 1886 пациента с COVID-19 (на 14 человек больше, чем днём ранее).