Загреб, , 22:09 — REGNUM Сербия все еще «задирает нос, хотя ее попытки держать регион под контролем с помощью войны провалились». Об этом заявил бывший президент Хорватии Стипе Месич 22 сентября.

Стипе Месич, последний формальный глава единой Югославии Heinrich-Böll-Stiftung

«Это государство должно понять, что ее армия уже не может оккупировать Косово и не может навязать ему свои решения», — сказал Месич в интервью Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент).

По мнению Месича, проблема балканского региона в том, что «сербскому обществу не удалось то, что удалось понять немецкому обществу после Второй мировой войны».

«Немцы достигли катарсиса. Они шли за Гитлером, большинство поддерживало Гитлера, который оставил за собой миллионы убитых. Сербия, к сожалению, не пережила катарсиса. Она обвиняет Милошевича не потому, что он пошел воевать, а потому что он не победил в войне. Теперь некоторые не могут смириться с тем, что они шли по ошибочному пути и что им нужно налаживать сотрудничество с соседями», — сказал Месич.

Напомним, что конфликт в Косово и Метохии возник из-за того, что вооруженные албанские сепаратисты насильственным путем попытались отделить южный автономный край от Сербии. На территории Косово действовала террористическая «Армия освобождения Косово». Вооруженный конфликт в Хорватии в 1990-е годы возник из-за того, что отделившаяся от СФРЮ Хорватия возобновила усташскую риторику времен Второй мировой войны и начала планировать расправу над сербами, проживавшими на ее территории еще до вхождения Хорватии в состав Югославии.