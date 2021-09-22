Генуя, Италия, 22 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Американский инвестфонд 777 Partners получит контроль над итальянским футбольным клубом «Дженоа», сообщают национальные СМИ в среду, 22 сентября.

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Предполагается, что официально о сделке объявят в ближайшие дни.

«Дженоа» — старейший из существующих футбольных клубов Италии. СМИ напоминают, что основали его (128 лет назад) тоже англосаксы — только не американцы, а британцы.