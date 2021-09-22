Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Переговоры 22 сентября американского и французского президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона на тему возникшего дипломатического скандала прошли в дружественной обстановке, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Псаки «Что касается тона беседы, то он был дружеским».

По словам представительницы американской администрации, Байден надеется, что сегодняшний разговор стал шагом к возвращению сложившихся хороших, прочных и важных отношений Вашингтона и Парижа к норме.

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