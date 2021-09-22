Рим, 22 сентября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Обострился спор между Италией и Хорватией о защищенном географическом указании «Просекко» / «Просек», передает Ansa в среду, 22 сентября.

pixel2013 Пробки от шампанского

В официальном издании Еврокомиссии была опубликована заявка Хорватии: там считают, что название («Просек») должно быть закреплено за четырьмя винами этой страны.

У Италии есть два месяца на возражения. Фонетическое сходство названий и общеизвестность итальянского «Просекко» делают запрос Хорватии невыполнимым, убежден министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли.

Обе стороны выразили готовность продолжать бороться за свою правоту.