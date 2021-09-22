Москва, , 21:46 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения внес в Госдуму Госсовет Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем поправки имеют более широкую формулировку. Так, Госдуме предлагается установить ответственность за «Организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью путем публичного распространения информации, оказывающей деструктивное воздействие либо создающей угрозу деструктивного воздействия на граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

При этом под информацией, оказывающей деструктивное воздействие на граждан либо создающей угрозу деструктивного воздействия на граждан, предлагается понимать любые фото-, видео-, аудио‑ и текстовые материалы, основным содержанием которых является умышленное применение насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью либо признание указанных действий правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.

«Законопроектом предлагается дополнить Уголовный о кодекс РФ статьей 207, устанавливающей уголовную ответственность для организаторов неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к совершению насилия, причинению вреда собственному здоровью», — пояснили депутаты.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском университете.