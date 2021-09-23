Вашингтон, 23 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Вечером 21 сентября в Вашингтоне при исполнении служебных обязанностей была застрелена офицер полиции особого назначения. Об этом 22 сентября сообщает Fox News.

(сс)3dman_eu Выстрел

Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти сообщил, что женщина-офицер, личность которой пока не установлена, была найдена после 20:30 вечера в одном из районов юго-восточного округа Колумбия.

Полиция сообщила Fox News, что на момент прибытия офицеров она была без сознания и не дышала.

На данный момент полиция ведет расследование.

Это был третий случай со стрельбой в этом районе 21 сентября. По меньшей мере пять человек, включая 13-летнего подростка, были ранены ранее утром, когда стрелок открыл огонь перед магазином. Позже во второй половине дня в результате стрельбы были ранены мужчина и 9-летний мальчик.