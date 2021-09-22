Хельсинки, , 21:44 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Нийнистё и главнокомандующим ВС Финляндии генералом Тимо Кивиненом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. О подробностях встречи не сообщается.

Валерий Герасимов Минобороны.рф

Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.