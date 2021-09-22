Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США понизила свой прогноз по росту ВВП страны в 2021 году с прежних 7% до 5,9%. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба американского финансового регулятора.

ИА REGNUM Доллар

При этом прогноз роста американской экономики на 2022 год улучшен с 3,3% до 3,8%, на 2023 году — с 2,4% до 2,5%. В 2024 год рост ВВП США ожидается на уровне 2%.

ФРС также повысила прогноз по инфляции в Соединённых Штатах в 2021 году с 3,4% до 4,2%, в 2022 год — с 2,1% до 2,1%, на 2022 год — с 1,8% до 1,9%. В 2023 и 2024 годах инфляция в стране прогнозируется на уровне 2,2% и 2,1% соответственно.

Прогноз по безработице в США в 2021 году был ухудшен с 4,5% до 4,8%. В 2022 году данный показатель ожидается на уровне 3,8%, в 2023 и 2024 годах — 3,5%.

Напомним, ранее на сегодняшнем заседании ФРС приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0−0,25%