Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Китай бросает Вашингтону самый существенный военный вызов за всю историю США, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл на конференции Ассоциации ВВС по воздуху, космосу и киберпространству.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 22 сентября сообщает ИА Красная Весна.

По словам Кендалла, китайский военный вызов обусловлен быстрым развитием в Китае ядерного и обычного вооружения. Поэтому Пекин бросит вызов США как в воздушном, так и в космическом пространстве.

«Хотя Америка сегодня по-прежнему является доминирующей военной державой на планете, нам бросают более существенный военный вызов, чем в любое другое время в нашей истории», — заявил Кендалл перед большой аудиторией военных, государственных чиновников и представителей военно-промышленного сектора.

По его словам, существуют «убедительные доказательства» того, что Китай имеет межконтинентальные баллистические ракеты и боеприпасы со спутниковым наведением для поражения целей как на Земле, так и в космосе.

Кроме того, Кендалл заявил, что «может быть возможным» намерение Китая создать систему глобального удара из космоса по принципу суборбитального бомбометания.

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