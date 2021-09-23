Штат Калифорния, США, 23 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В округе Лос-Анджелеса, США, полиция обнаружила тело отставного детектива в морозильной камере в гараже дома, сообщает 22 сентября Fox News.

(сс) Pochestorie Труп

Тело 87-летней Мириам Тревис, детектива в отставке, было обнаружено в воскресенье, 19 сентября, после того, как один из членов семьи позвонил в полицию. Оказалось, что женщина не выходила на связь в течение двух месяцев.

Полиция отправилась в дом Тревис в Риверсайд и поговорила с 64-летней дочерью женщины, которая жила вместе с ней. Однако дочь дала противоречивые показания о местонахождении своей матери, сказал офицер Хавьер Кабрера из полицейского управления города.

На данный момент полиция ведет расследование и пытается установить причину смерти.

Издание отмечает, что муж Тревис умер в 1992 году, после чего она внезапно сменила замки в доме и прервала контакты с семьей. При этом родственники описали бывшего детектива и ее дочь как «своего рода отшельников».

Седрик Валентин, 63-летний ландшафтный дизайнер, сообщил Fox News, что в последний раз видел Тревис живой четыре месяца назад.