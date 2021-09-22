Салехард, 22 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусом. При этом пять случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 22 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 92 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 22 сентября 49 684 заражения коронавирусом. Выздоровели 47 875 человек, 676 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).