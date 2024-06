Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Лорин Хилл, Вайклеф Жан и Прас Мишель объявили о воссоединительном туре американского соул-трио Fugees, посвященном 25-летию легендарного альбома «The Score», сообщает портал Pitchfork.

Музыка

Их первые совместные выступления за последние 15 лет пройдут на территории США, они также посетят Лондон и Париж, а в конце этого года приедут в Нигерию и Гану. Участник трио Жан сказал: «Когда я отмечал 25-летие Fugees, моим первым воспоминанием было то, как в начале нашего пути мы поклялись, что будем не просто заниматься музыкой, мы будем движением. Мы были бы голосом тех, кого не слышат, и в эти трудные времена как сейчас я еще раз благодарен Богу за то, что Он свел нас вместе».

Fugees выпустили свой второй студийный альбом «The Score» в 1996 году, который сделал их известными благодаря таким синглам, как «Ready or Not» и «Killing Me Softly». В течение следующего десятилетия группа сохраняла свое единство, несмотря на внутренние разногласия, проблемы с законом и сольные проекты участников. Так, в 1999 году певица Лорин Хилл получила статуэтку «Грэмми» за альбом «The Miseducation Of Laurin Hill». В 2006 году трио распалось, по некоторым суждениям, из-за осложнений в отношениях Джин и Хилл.