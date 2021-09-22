Рим, , 21:34 — REGNUM

Депутаты парламента Италии, как и все остальные граждане страны, с октября 2021 года для доступа к своему рабочему месту должны будут предъявлять «антикоронавирусный сертификат», заявил в среду, 22 сентября, спикер нижней палаты парламента Роберто Фико.

Роберто Фико Presidente.camera.it

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с 15 октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

Ранее в парламенте обсуждался вопрос об освобождении депутатов от выполнения данного правила. Однако ситуация, при которой парламент утверждает нормы, которые должны исполняться всеми, кроме самих депутатов, недопустима, отметил Фико.

По данным на 22 сентября, в Италии умерли 130 488 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 67 (как и днем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на 3970 (днем ранее — на 3377). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 645 853 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 106 559 человек (на 2954 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 41 428 259 человек, что составляет 68,78% населения Италии.