Рим, 22 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум.

Депутаты парламента Италии, как и все остальные граждане страны, с октября 2021 года для доступа к своему рабочему месту должны будут предъявлять «антикоронавирусный сертификат», заявил в среду, 22 сентября, спикер нижней палаты парламента Роберто Фико.

Presidente.camera.it Роберто Фико

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с 15 октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

Ранее в парламенте обсуждался вопрос об освобождении депутатов от выполнения данного правила. Однако ситуация, при которой парламент утверждает нормы, которые должны исполняться всеми, кроме самих депутатов, недопустима, отметил Фико.

По данным на22 сентября, в Италии умерли130 488человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на67(как иднем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на3970(днем ранее — на3377). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 645 853 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены106 559человек(на2954 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 428 259человек, что составляет68,78% населения Италии.