Рим, 22 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. За время эпидемии коронавируса популяция свиней в Италии выросла на 15%, до рекордных 2,3 миллиона животных, с такой оценкой выступили в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti в среду, 22 сентября.

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Во время эпидемии люди стали реже бывать на улице, в том числе в сельской местности, и дикие свиньи постепенно проникают в населенные пункты и на фермы. В частности, 21 сентября нескольких таких животных заметили в Риме.

Происходящее представляет серьезную опасность — во-первых, для урожая, которые свиньи уничтожают, во вторых, с точки зрения дорожно-транспортной безопасности, наконец, свиньи нападают на других животных и, поедая отходы, разносят различные болезни, отметили эксперты.