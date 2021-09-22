Вашингтон, 22 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США на заседании 22 сентября приняла решение о сохранении базовую процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Андрей Грук ИА Красная Весна ФРС

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25%», — говорится в сообщении.

Решение ФРС совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Регулятор уже в двенадцатый раз подряд сохраняет базовую ставку на текущем уровне после того, как дважды внепланово понизил её в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.