Тамбов, 22 сентября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Тамбове в отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об организации экстремистской организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Илья Репин. Тайное собрание. 1883

По версии следствия, он координировал противоправную деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тамбове. Он созывал собрания, организовывал религиозные выступления и богослужения, вёл проповеди. Его деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски, в том числе по месту жительства подозреваемого. У него изъяли электронные носители информации, средства связи, рукописи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.